ГПУ: Нацполіція не зливала відео у справі про вбивство Шеремета

Генеральна прокуратура заявляє, що Нацполіція не причетна до витоку відеозаписів, які зафіксували підготовку вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Голови правління ЦПК Віталія Шабуніна, текст якої має "Українська правда".

"По факту витоку даних досудового розслідування проведено службове розслідування, матеріали якого 14 вересня 2016 року надійшли до Генпрокуоратури та долучені до кримінального провадження. Під час службового розслідування не встановлено фактів розголошення даних досудового розслідування оперативними співробітниками та слідчими Нацполіції", - зазначається у відповіді.

"Витік інформації (відеозапис з камер відеоспостереження) відбувся до їх вилучення в установленому порядку правоохоронними органами під час досудового розслідування", - сказано в повідомленні.

Службове розслідування за фактом витоку проводила Нацполіція за наказом голови Нацполіції Хатії Деканоідзе.

Як відомо, за два дні після вбивства Павла Шеремета, ЗМІ оприлюднили відео з камер спостереження, на якому видні виконавці, які закладають вибухівку під його машину.

Нацполіція оприлюднила ці відео лише 4 серпня.

У вересні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков визнав, що інформація, яка з'являлася в пресі в перші дні розслідування, серйозно перешкодила слідству.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

28 жовтня УП опублікувала матеріал з документальними доказами стеження за своїми журналістами і роботою редакції. За інформацією джерел УП, збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента, відповідні матеріали отримує голова МВС Арсен Аваков.

Виходячи з оприлюднених судових рішень, слідство у справі вбивства українського журналіста Павла Шеремета розробляє одну із версій, за якою до вбивства причетні українські бойові батальйони. Однак перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян зазначив, що висновки були зроблені лише з кількох судових рішень з понад 97.

Оксана Коваленко, УП