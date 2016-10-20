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Справа Шеремета: Слідство збирає дані, що ведуть до добровольців

Четвер, 20 жовтня 2016, 17:43

Слідство у справі вбивства українського журналіста Павла Шеремета розробляє одну із версій, за якою до вбивства причетні українські бойові батальйони. 

Про це йдеться у статті "Три місяці без Пал Героїча. Що відомо у справі Шеремета".

Так, 16 серпня слідчий групи слідчих ГСУ Національної поліції Анджей Подоляк подав до Печерського райсуду ряд клопотань з проханням про черговий доступ до даних кількох мобільних номерів.

В документах йдеться про встановлення координат базових станцій операторів мобільного зв'язку "Київстар", "МТС", Lifecell, які фіксували реєстрацію абонентів, що можуть бути причетними до вбивства Шеремета, за адресами:

– Донецька область, Мангушський район, с. Юріївка (очевидно йдеться про село Юр'ївку – ред.),

– Донецька область, Мангушський район, Урзуф,

– Донецька область, Маріуполь, проспект Нахімова.

Слідчі просили суд надати дозвіл для моніторингу абонентів в цих місцевостях в різний період часу.

У статті вказується, що зазначені адреси вказують на дислокацію батальйону "Азов".

Водночас наголошується, що з членами цього батальйону в Павла Шеремета були хороші і навіть дружні відносини.

Також слідство клопотало про доступ до 41 номера стільникового зв'язку, які належать особам, що мають відношення до добровольчих батальйонів та можуть бути причетними до вбивства.

"Версія про причетність до вбивства представників добровольчих батальйонів дійсно розглядається, але мова йде не про "Азов", – повідомив УП співрозмовник, близький до слідства.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Печерський райсуд Києва надав слідчим тимчасовий доступ до звітів про страхування та сплату обов'язкових платежів "Української правди" та "17 каналу".

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що правоохоронні органи не будуть давати ніяких коментарів щодо ходу розслідування справи про вбивство Шеремета, поки не вважатимуть за потрібне оприлюднити інформацію.

Водночас перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян стверджує, що у розслідуванні справи про вбивство Павла Шеремета є прогрес.

Українська правда

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Теми: Справа Шереметаарміякримінал
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