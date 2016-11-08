Аваков, Кутовий, Лозовий та інші змінили свої декларації

00
0
Вівторок, 8 листопада 2016, 14:06

Кілька народних депутатів і чиновників, включно із президентом внесли зміни у електронні декларації.

Як повідомляє аналітичний портал "Слово і діло" кілька "жартів" декларантів досі залишилися невиправленими.

Так, свій жарт не виправив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який задекларував авторське право на "Сценарій у вигляді РЮКЗАКА, з газетними вирізками".

Водночас у вівторок стало відомо, що депутат від "Волі народу" Сергій Мельничук просить НАЗК надати йому можливість виправити вказаний в електронній декларації про доходи за 2015 рік розмір готівкових коштів з 1 трильйона гривень на 10 млн гривень.

Водночас нардеп Володимир Парасюк прибрав згадку про Святого Миколая, який нібито подарував депутату годинник Samsung Gear s2.

 

Відомо, що Петро Порошенко вніс зміни про те, що отримав дохід у вигляді процентів від Міжнародного інвестиційного банку на загальну суму 1 928 594 гривень.

Як пише портал міністр аграрної політики Тарас Кутовий змінив вартість цінних паперів з 60 тисяч грн до 13 млн 250 тис. грн.

А позафракційний нардеп Ганна Гопко додала 2 тисячі гривень компенсацій за проїзд і вказала, що 17 тисяч доларів, які були задекларовані як готівкові кошти, передано на зберігання до фінустанови.

    

Теми: Аваков декларація Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Автомайдан": Аваков саботує реформу поліції, призначення Лютого має бути скасовано 5 листопада 2016, 14:10
Ситник: У справі "рюкзаків Авакова" наступного тижня - фінальна нарада 5 листопада 2016, 13:38
У Черкасах палять шини: не подобається майбутній голова Нацполіції області 4 листопада 2016, 21:44
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд арештував всю нерухомість у Межигір'ї ще в 2014 році – Горбатюк
Суд Лондона відхилив позов "Татнєфті" до Коломойського і Боголюбова
СБУ взялася за розслідування прослушки "Української правди"
Порошенко дав зрозуміти, що прийме відставку Саакашвілі
Усі новини
Намагаєтеся завагітніти?

8 порад дієтологів для збільшення шансів завагітніти

День міста і свято села

Скільки коштують "безкоштовні" концерти українських артистів