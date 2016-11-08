Аваков, Кутовой, Лозовой и другие изменили свои декларации

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Вторник, 8 ноября 2016, 14:06

Несколько народных депутатов и чиновников, включая президентом внесли изменения в электронные декларации.

Как сообщает аналитический портал "Слово и дело" несколько "шуток" декларантов до сих пор остались невиправленими.

Так, свою шутку не исправил министр внутренних дел Арсен Аваков, который задекларировал авторское право на "Сценарий в виде рюкзака, с газетными вырезками".

В то же время во вторник стало известно, что депутат от "Воли народа" Сергей Мельничук просит НАПК предоставить ему возможность исправить указанный в электронной декларации о доходах 2015 года размер наличных средств с 1 триллиона гривен на 10 млн гривен.

В то же время нардеп Владимир Парасюк убрал память о Святом Николае, который якобы подарил депутату часы Samsung Gear s2.

 

Известно, что Петр Порошенко внес изменения о том, что получил доход в виде процентов от Международного инвестиционного банка на общую сумму 1 928 594 гривен.

Как пишет портал министр аграрной политики Тарас Кутовой изменил стоимость ценных бумаг с 60 000 грн до 13 млн 250 тыс. грн.

А внефракционный нардеп Анна Гопко добавила 2 тысячи гривен компенсаций за проезд и указала, что 17 тысяч долларов, которые были задекларированы как наличные средства, передано на хранение в банки.

Темы: Аваков декларация Порошенко
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