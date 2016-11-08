Новинський повернувся в Україну

Депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, якого Генпрокуратура хоче притягнути до відповідальності, повернувся до України з Греції.

Він запевнив журналістів, які зустрічали його в аеропорту "Бориспіль" у вівторок, що збирається ходити у Верховну Раду і працювати.

"У день розгляду мого питання в Верховній Раді я буду перебувати в сесійній залі і голосувати за цю постанову (подання ГПУ на притягнення до відповідальності – ред.)", – зазначив нардеп. Також він зазначив, що проситиме совїх колег з "Опозиційного блоку" теж проголосувати за подання ГПУ, "щоб добитися правди".



У той же час Новинський повідомив, що ще не ознайомився з цим документом, тому що це подання офіційно він не отримав.

Опозиціонер заявив, що вважає відкриту проти нього справу "політичним переслідуванням".

Новинський зазначив, що найближчим часом не має наміру залишати територію України.



"Якщо я кудись буду виїжджати, я буду вас про це повідомляти", – сказав він.

Як відомо, у п'ятницю Новинський відлетів на грецький Афон. У четвер він заявив, що має намір приєднатися там до паломницької групи митрополита Онуфрія і повернутися в Україну в понеділок.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада скерував до Верховної Ради подання, в якому просить дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.

Регламентний комітет Верховної Ради має розглянути подання ГПУ не швидше, як через тиждень.

Новинський проходить як співучасник в одному з епізодів "великої справи Януковича", де йдеться про узурпацію влади та вплив на українську церкву.

Детальніше про справи проти Януковича і Новинського щодо утисків релігійних організацій читайте у статті: "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським"

У розпорядженні УП є повний текст подання генпрокурора. Ознайомитись із версією слідства у "церковній справі" Новинського можна тут.

Валентина Романенко, УП