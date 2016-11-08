Новинский вернулся в Украину

Депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, которого Генпрокуратура хочет привлечь к ответственности, вернулся в Украину из Греции.



Он заверил журналистов, встречавших его в аэропорту "Борисполь" во вторник, что собирается ходить в Верховную Раду и работать.

"В день рассмотрения моего вопроса в Верховной Раде я буду находиться в сессионном зале и голосовать за это постановление (представление ГПУ на привлечение к ответственности - ред.)", – отметил нардеп. Также он отметил, что будет просить сових коллег из "Оппозиционного блока" тоже проголосовать за представление ГПУ, "чтобы добиться правды".

В то же время Новинский сообщил, что еще не ознакомился с этим документом, потому что это представление официально он не получил.

Оппозиционер заявил, что считает возбужденное против него дело "политическим преследованием".

Новинский отметил, что в ближайшее время не намерен покидать территорию Украины.

"Если я куда-то буду выезжать, я буду вас об этом уведомлять", – сказал он.

Как известно, 4 ноября Новинский улетел на греческий Афон. В четверг он заявил, что намерен присоединиться там к паломнической группы митрополита Онуфрия и вернуться в Украину в понедельник.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского.

Сообщалос, что регламентный комитет Верховной Рады должен рассмотреть представление ГПУ не скорее, чем через неделю.

Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "большого дела Януковича", где идет речь об узурпации власти и влиянии на украинскую церковь.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

В распоряжении УП есть полный текст представления генпрокурора. Ознакомиться с версией следствия по "церковному делу" Новинского можно здесь.

Валентина Романенко, УП