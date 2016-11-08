Новинский вернулся в Украину
Депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, которого Генпрокуратура хочет привлечь к ответственности, вернулся в Украину из Греции.
Он заверил журналистов, встречавших его в аэропорту "Борисполь" во вторник, что собирается ходить в Верховную Раду и работать.
"В день рассмотрения моего вопроса в Верховной Раде я буду находиться в сессионном зале и голосовать за это постановление (представление ГПУ на привлечение к ответственности - ред.)", – отметил нардеп. Также он отметил, что будет просить сових коллег из "Оппозиционного блока" тоже проголосовать за представление ГПУ, "чтобы добиться правды".
В то же время Новинский сообщил, что еще не ознакомился с этим документом, потому что это представление официально он не получил.
Оппозиционер заявил, что считает возбужденное против него дело "политическим преследованием".
Новинский отметил, что в ближайшее время не намерен покидать территорию Украины.
"Если я куда-то буду выезжать, я буду вас об этом уведомлять", – сказал он.
Как известно, 4 ноября Новинский улетел на греческий Афон. В четверг он заявил, что намерен присоединиться там к паломнической группы митрополита Онуфрия и вернуться в Украину в понедельник.
Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского.
Сообщалос, что регламентный комитет Верховной Рады должен рассмотреть представление ГПУ не скорее, чем через неделю.
Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "большого дела Януковича", где идет речь об узурпации власти и влиянии на украинскую церковь.
Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".
В распоряжении УП есть полный текст представления генпрокурора. Ознакомиться с версией следствия по "церковному делу" Новинского можно здесь.
Валентина Романенко, УП
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