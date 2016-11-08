Тука заявляє, що на матчі у Харкові можуть бути провокації

00
0
Вівторок, 8 листопада 2016, 23:54

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб Георгій Тука заявив, що на футбольному матчі Україна-Сербія в Харкові 15 листопада можуть відбутися провокації.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"План Суркова" - не вигадка і не фантазія. Для його реалізації зовсім не обов'язково бути з Кремлем "на связи". Достатньо мати авантюристичну схильність і невгамовну жагу до влади", - зазначив він.

За словами Туки, на формування "команди" для проведення провокацій вже перерахували гроші, а учасників для втілення задуму шукають по всій країні.

"За добу отримав цю інформацію з трьох незалежних джерел: футбольні фанати, не повністю відморожені "відморозки", які готові "підзаробити", але до крові не готові, та ... СБУ", - повідомив він.

"Перша репетиція - матч Україна-Сербія в Харкові 15-го числа. Надто "солодкий момент": місто Харків наближене до кордону (росіяни своїх не кидають); Сербія демонструє підтримку агресора - Росії (бий ворогів); "геть_тарифи" + "влада_саджає_патріотів" (владу геть)", - додав Тука, закликавши правоохоронців діяти рішуче і не допустити провокацій.

Українська правда

Теми: Харків футбол Тука
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Мінування" у Харкові: евакуація 1500 осіб, вибухівки не знайшли 6 листопада 2016, 18:22
У Харкові "замінували" вокзал і ринок, поліція перевіряє 6 листопада 2016, 16:48
У Харкові в ДТП за участю маршрутки загинуло 3 людей 6 листопада 2016, 09:43
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Тука заявляє, що на матчі у Харкові можуть бути провокації
Шахрай намагався "розвести" на гроші оточення Онищенка
Саакашвілі: Я приїхав в Україну з Грузії, як Порошенко – з Молдови
ЄС погодив нові санкції проти кримських чиновників
Усі новини
Освідчення

Жінка витратила 2 роки, щоб ідеально освідчитися нащадкові Дюма

Вулична їжа

Нові учасники останньої в цьому сезоні "Уличной еды"