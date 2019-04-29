Тука: В першу чергу РФ роздасть паспорти бойовикам ОРДЛО
Росія буде роздавати громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи. Окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.
Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі oboz.tv.
За його словами, процес паспортизації вже розпочато, списки були складені орієнтовно три місяці тому.
За даними Туки, в першій хвилі претендентів на громадянство РФ повинні бути бойовики, які входять до складу першого і другого армійських корпусів "Л/ДНР". У другій хвилі паспорта Росії дадуть місцевим чиновникам-колаборантам, а вже наостанок – іншим бажаючим.
"Треба розуміти, в чому полягає підлість цього кроку. Росія внесла зміни у власне законодавство. Вона діє виключно в рамках свого суверенітету, начебто не порушує жодних міжнародних угод і домовленостей. Те, що це не відповідає духу Мінських домовленостей – це політична оцінка, а з юридичної точки зору дуже важко притягти до конкретної відповідальності", – зазначив заступник міністра.
Тука зазначив, що Росія хоче отримати додаткову можливість відкрито використовувати свої збройні сили на Донбасі під приводом "захисту громадян РФ".
"Дії України я бачу виключно на політичному рівні, чим вже займається українська влада. Заяви президента, міністра закордонних справ, скликання Ради безпеки ООН – фактично це єдиний механізм. Я хочу вірити в те, що такі дії Кремля будуть тригером, спусковим гачком, який запустить черговий виток санкцій проти РФ. Це буде найбільш адекватною відповіддю на такі кроки Росії", – резюмував він.
Нагадаємо:
- 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
- Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
- Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.
- Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.
- У Великій Британії заявили, що такі дії Росії - це спроба дестабілізувати Україну. Дії РФ засудили також Німеччина і Франція.
- Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українські дипломати працюють над посиленням міжнародного тиску на Росію через рішення про видачу паспортів РФ жителям окупованої частини Донбасу.