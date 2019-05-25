Тука: Зеленський має запропонувати Марчуку повернутися в мінську групу
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що президент Володимир Зеленський має запропонувати Євгену Марчуку повернутися до складу переговорної групи в Мінську.
Про це він заявив в інтерв‘ю "Громадському".
"Вважаю черговою помилкою новообраного президента те, що він так похапцем відсторонив від ведення Мінських переговорів таких фахівців, як Ірина Геращенко, Євген Марчук… З мого погляду, отак обезглавити Мінську групу – це дуже необережний крок", — сказав він.
На думку заступника міністра, зараз немає інших підходящих кандидатів для переговорів у Мінську.
"Мені такі люди невідомі… Там величезна купа конкретних неполітичних питань, і після того, як з групи пішов Євген Марчук, я не бачу, хто з нової команди займатиметься цим питанням. Я би просто набрався нахабства і порадив Володимиру Зеленському зустрітися з Євгеном Кириловичем і запропонувати йому повернутись до складу цієї групи", — зазначив Тука.
Нагадуємо:
- 24 травня президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську. Йог поінформували про роботу гуманітарної групи, деталі перемовин, позиції, які відстоювали, прізвища і списки заручників і зниклих, іншу проблематику.
- 19 травня Марчук повідомив про припинення своєї діяльності у Мінському процесі.
- Ірина Геращенко 16 травня повідомила, що написала заяву про звільнення з посад уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі.