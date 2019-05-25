Тука: Зеленський має запропонувати Марчуку повернутися в мінську групу

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що президент Володимир Зеленський має запропонувати Євгену Марчуку повернутися до складу переговорної групи в Мінську.

Про це він заявив в інтерв‘ю "Громадському".

"Вважаю черговою помилкою новообраного президента те, що він так похапцем відсторонив від ведення Мінських переговорів таких фахівців, як Ірина Геращенко, Євген Марчук… З мого погляду, отак обезглавити Мінську групу – це дуже необережний крок", — сказав він.

На думку заступника міністра, зараз немає інших підходящих кандидатів для переговорів у Мінську.

"Мені такі люди невідомі… Там величезна купа конкретних неполітичних питань, і після того, як з групи пішов Євген Марчук, я не бачу, хто з нової команди займатиметься цим питанням. Я би просто набрався нахабства і порадив Володимиру Зеленському зустрітися з Євгеном Кириловичем і запропонувати йому повернутись до складу цієї групи", — зазначив Тука.

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