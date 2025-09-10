Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туск після нальоту дронів РФ на Польщу заявив, що причин для паніки немає

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 10 вересня 2025, 11:10
Туск після нальоту дронів РФ на Польщу заявив, що причин для паніки немає
дональд Туск, фото: getty images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу перед спеціальним засіданням уряду заявив, що цієї ночі уперше російські дрони були збиті над територією держави НАТО, однак причин для паніки немає.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF 24

Пряма мова Туска: "Це перший випадок, коли російські дрони були збиті над територією країни НАТО. Всі наші союзники ставляться до ситуації дуже серйозно".

Реклама:

Деталі: Він зазначив, що закриття чотирьох польських аеропортів не було спричинене загрозою атаки, а було вимушеним "через оперативні потреби льотчиків".

Туск також повідомив, що тривають пошуки уламків збитих дронів, та заспокоїв, що підготовлені плани спрацювали, та, найімовірніше, відбулася "провокація великого масштабу".

"Ситуація серйозна. Ніхто не може сумніватися, що ми маємо готуватися до різних сценаріїв. Перший іспит складено. Плани, підготовлені на такий випадок, працюють", – сказав він.

614РЕКЛАМА:

Туск також наполіг, що "немає причин для паніки". 

"Життя буде продовжуватися нормально. Ми будемо інформувати громадян про всі події. Немає причин вводити обмеження, які ускладнювали б повсякденне життя громадян", – заявив він.

Туск підкреслив, що перебуває в постійному контакті з найвищим військовим командуванням і президентом Каролем Навроцьким. 

"Ми вже багато годин розмовляємо і оцінюємо наслідки цих драматичних подій. Ми також оцінюємо майбутні потреби", – сказав він. 

Прем'єр-міністр Польщі також закликав політиків, журналістів і коментаторів бути чутливими до спроб дезінформації з боку Росії.

Що було раніше:

ПольщаТукабезпілотникиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновленоДрони ГУР атакували НПЗ в Уфі за 1400 км від кордону з Україною
Польща підняла авіацію й закрила аеропорт Любліна через дрони над Україною
фотоУ Польщі з української церкви зрізали хрест, посол України вимагає покарання винних
Трамп висунув умови країнам НАТО для введення "серйозних" санкцій проти Росії
ООН ухвалила декларацію про дві держави на Близькому Сході
фотоБезпілотники у нафтоналивному порту "Приморськ" уразили 2 танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ
Усі новини...
Польща
НАТО не вважає вторгнення дронів РФ у Польщу нападом на Альянс – ЗМІ
На житловий будинок у Польщі впав безпілотник
Пропаганда РФ намагається перекласти вину на Україну за дрони над Польщею – ЦПД
Останні новини
19:14
Базовий документ про гарантії безпеки для України фактично готовий – Зеленський
19:00
На Закарпатті чоловік із ножем увірвався в дім 77-річної жінки і намагався її зґвалтувати
18:54
У Туреччині взяли під варту ще одного політика опозиції
18:46
фото, відео, оновленоДрони ГУР атакували НПЗ в Уфі за 1400 км від кордону з Україною
18:43
НАЗК виявив, що інспектор з енергонагляду не задекларував 3,1 мільйони гривень
18:26
Польща підняла авіацію й закрила аеропорт Любліна через дрони над Україною
18:22
Росія над Баренцевим морем в рамках навчань відпрацювала удари "Кинджалами" по НАТО
17:52
ЗМІ: 6 країн наполягають на введенні обмежень на продаж алкоголю в ЄС
17:51
Богачук назвав найкращого боксера незалежно від вагової категорії
17:37
фотоУ Польщі з української церкви зрізали хрест, посол України вимагає покарання винних
Усі новини...
Реклама:
Реклама: