Туск після нальоту дронів РФ на Польщу заявив, що причин для паніки немає

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу перед спеціальним засіданням уряду заявив, що цієї ночі уперше російські дрони були збиті над територією держави НАТО, однак причин для паніки немає.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF 24

Пряма мова Туска: "Це перший випадок, коли російські дрони були збиті над територією країни НАТО. Всі наші союзники ставляться до ситуації дуже серйозно".

Деталі: Він зазначив, що закриття чотирьох польських аеропортів не було спричинене загрозою атаки, а було вимушеним "через оперативні потреби льотчиків".

Туск також повідомив, що тривають пошуки уламків збитих дронів, та заспокоїв, що підготовлені плани спрацювали, та, найімовірніше, відбулася "провокація великого масштабу".

"Ситуація серйозна. Ніхто не може сумніватися, що ми маємо готуватися до різних сценаріїв. Перший іспит складено. Плани, підготовлені на такий випадок, працюють", – сказав він.

Туск також наполіг, що "немає причин для паніки".

"Життя буде продовжуватися нормально. Ми будемо інформувати громадян про всі події. Немає причин вводити обмеження, які ускладнювали б повсякденне життя громадян", – заявив він.

Туск підкреслив, що перебуває в постійному контакті з найвищим військовим командуванням і президентом Каролем Навроцьким.

"Ми вже багато годин розмовляємо і оцінюємо наслідки цих драматичних подій. Ми також оцінюємо майбутні потреби", – сказав він.

Прем'єр-міністр Польщі також закликав політиків, журналістів і коментаторів бути чутливими до спроб дезінформації з боку Росії.

