Онищенко вчинив державну зраду і співпрацює зі спецслужбами РФ – СБУ

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Четвер, 1 грудня 2016, 11:21

Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко підозрюється в отриманні паспорту Росії та співпраці зі спецслужбами РФ для дестабілізації ситуації в Україні.

Про це у четвер під час брифінгу заявив начальник головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук.

За його словами, проти Онищенка розслідується справа за статтею 111 Кримінального кодексу – "Державна зрада".

"Заяви пана Онищенка змусили нас вийти із заявою. У межах розслідування щодо фінансування сеператизму нами було отриманні дані щодо окремих ознак щодо державної зради", – сказав він.

На підтвердження цього СБУ оприлюднила частину смс-переписки адвоката Онищенка Андрія Циганкова з громадянином Д., який є фігурантом розслідування НАБУ.

Остафійчук додав, що слідство усвідомлює необхідність збереження адвокатської таємниці, але ця переписка оприлюднюється з огляду на крайню необхідність та пріоритети захисту національних інтересів України.

За його словами, Онищенко отримав паспорт громадянина Росії та погодився на співпрацю зі спецслужбами цієї країни для дестабілізації ситуації в Україні.

Слідчий додав, що Онищенко "готує масовану інформаційну атаку на владу" України.

За словами Остафійчука, Онищенко часто буває в Росії.

Як відомо, слідчі вже декілька разів допитували Циганкова у справах проти Онищенка, зокрема – у справах про фінансування тероризму.

Також в офісі Циганкова проводилися обшуки. Слідство підозрює, що Циганков та інші адвокати допомагали Онищенку легалізувати кошти, отримані від незаконних газових схем.

Олег Шанковський, УП

Теми: Онищенко
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Коментарі — 2
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IP: 188.163.1.---Zachary01.12.2016 12:31
Клас все как по сценарию, народу просто не надо вмешиваться они сами друг друга перемочат и сдадут, как в той поговорке "жадность фраера погубит"!
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IP: 95.132.4.---Анатолій Осипенко01.12.2016 12:10
НЕ хороший мальчик, но-но-но! Это все что сделает наша власть. А надо было бы национализировать весь его бизнес и имущество в Украине., хотябы. А так "ШОУ - ЦИРК"
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