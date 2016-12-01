Міграційна служба не може підтвердити російський паспорт у Онищенка

392 перегляди
0
Четвер, 1 грудня 2016, 13:44

У Державній міграційній службі України немає документального підтвердження наявності громадянства РФ у народного депутата Верховної Ради Олександра Онищенка (група "Воля народу").

Про це повідомив керівник прес-служби Міграційної служби Сергій Гунько, передають Українські новини.

"У тому випадку, якщо це правда, нам потрібне офіційне російське підтвердження. Нам потрібне підтвердження того, що ця людина є громадянином іншої країни, що вона отримала громадянство добровільно. Виходячи з нашої практики, таке підтвердження жодна країна не дає", - сказав він.

За словами Гунька, припинення громадянства без заяви людини, яка отримала громадянство іншої країни, практично неможливо.

"Навіть якщо ми бачимо наявність паспорта іншої країни у людини, це не є підставою для визнання його громадянином цієї країни. Ми не можемо верифікувати цей паспорт", - додав він.

Гунько підкреслив, що вийти з українського громадянства можна тільки в консульській установі на території країни, громадянство якої було отримано.

Він зазначив, що публічної заяви мало для виходу з громадянства.

Раніше Служба безпеки України заявила, що Онищенко отримав громадянство і паспорт Росії. СБУ звинувачує Онищенка в державній зраді і співпраці зі спецслужбами РФ.

Згідно зі ст. 81 Конституції, повноваження депутата припиняються достроково у разі припинення його громадянства.

Підставою для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства іншої держави.

Припинення громадянства внаслідок його втрати відбувається на підставі подання органів міграційної служби, дипломатичних або консульських установ України.

У свою чергу Онищенко заперечує отримання громадянства РФ.

Теми: Онищенко СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Онищенко заявляє, що передав компромат на Порошенка спецслужбам США 1 грудня 2016, 12:07
Онищенко вчинив державну зраду і співпрацює зі спецслужбами РФ – СБУ 1 грудня 2016, 11:21
Парубій ініціював блокування виплат Онищенку за роботу в Раді 27 листопада 2016, 23:20
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Влада Білорусі за місяць розстріляла майже всіх засуджених до смерті
Літак НАТО стежить за стрільбами на півдні України – ЗМІ
Справа про розгін Євромайдану: постраждалі досі блокують залу суду
Лещенко назвав заяву НАЗК щодо його квартири брехливою
Усі новини
Музика

Кіплінг, Семенко, Жадан. Dakh Daughters видали дебютний "літературний" альбом

Сергій Жадан

Бард Східної України, де все розвалюється