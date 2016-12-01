Онищенко вчинив державну зраду і співпрацює зі спецслужбами РФ – СБУ

Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко підозрюється в отриманні паспорту Росії та співпраці зі спецслужбами РФ для дестабілізації ситуації в Україні.

Про це у четвер під час брифінгу заявив начальник головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук.

За його словами, проти Онищенка розслідується справа за статтею 111 Кримінального кодексу – "Державна зрада".

"Заяви пана Онищенка змусили нас вийти із заявою. У межах розслідування щодо фінансування сеператизму нами були отримані дані щодо окремих ознак щодо державної зради", – сказав він.

На підтвердження цього СБУ оприлюднила частину смс-переписки адвоката Онищенка, Андрія Циганкова з громадянином Д., який є фігурантом розслідування НАБУ.

Остафійчук додав, що слідство усвідомлює необхідність збереження адвокатської таємниці, але ця переписка оприлюднюється з огляду на крайню необхідність та пріоритети захисту національних інтересів України.

За його словами, Онищенко отримав паспорт громадянина Росії та погодився на співпрацю зі спецслужбами цієї країни для дестабілізації ситуації в Україні.

Слідчий додав, що Онищенко "готує масовану інформаційну атаку на владу" України.

За словами Остафійчука, Онищенко часто буває в Росії.

Також він додав, що підозра у цій справі поки лиш готується.

"Ми тільки отримали результати, проводяться негласні слідчі розшукові дії, за їх закінченням ми будемо повідомляти про підозру", – сказав він.

Як відомо, слідчі вже декілька разів допитували Циганкова у справах проти Онищенка, зокрема – у справах про фінансування тероризму.

Також в офісі Циганкова проводилися обшуки. Слідство підозрює, що Циганков та інші адвокати допомагали Онищенку легалізувати кошти, отримані від незаконних газових схем.

Олег Шанковський, УП