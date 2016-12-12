СБУ перевіряє причетність правоохоронців до прослуховування УП

СБУ перевіряє в тому числі причетність співробітників правоохоронних органів та державних установ до прослуховування співробітників "Української правди".

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Української правди".

"Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування за фактами прослуховування журналістів Інтернет - видання "Українська правда", викладеними у статті "Вуха влади. Як стежать за роботою журналістів УП (ДОКУМЕНТИ)", - сказано в повідомленні.

В СБУ додали, що у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 163 та ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України на даний час проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення можливих способів, якими невстановлені особи ймовірно отримували конфіденційну інформацію щодо діяльності журналістів "Української правди".

"Перевіряються версії несанкціонованого прослуховування телефонів співробітників, їх службових приміщень, а також втручання в комп’ютерну техніку видання", - сказано у відповіді СБУ.

"Крім того, перевіряється причетність до вказаних фактів співробітників правоохоронних органів та державних установ", - наголосили в СБУ.

Як відомо, у жовтні журналісти "Української правди" вимагали від президента і силових структур пояснити, для чого прослуховували працівників видання впродовж року.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук ухилився від відповіді на запитання, чи СБУ прослуховує журналістів УП.

Однак СБУ порушила справу за фактом прослуховування журналістів "Української правди" і провела низку допитів за матеріалами, які були опубліковані виданням 28 жовтня.

Оксана Коваленко, УП