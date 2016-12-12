СБУ проверяет причастность правоохранителей к прослушке УП

СБУ проверяет причастность сотрудников правоохранительных органов и государственных учреждений к прослушиванию сотрудников "Украинской правды".

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинской правды".

"Главным следственным управлением СБ Украины осуществляется досудебное расследование по фактам прослушивания журналистов интернет – издания "Украинская правда", изложенными в статье "Уши власти. Как следят за работой журналистов УП (ДОКУМЕНТЫ)", - сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 163 и ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление возможных способов, которыми неустановленные лица вероятно получали конфиденциальную информацию о деятельности журналистов "Украинской правды".

"Проверяются версии несанкционированного прослушивания телефонов сотрудников, их служебных помещений, а также вмешательство в компьютерную технику издания", - говорится в ответе СБУ.

"Кроме того, проверяется причастность к указанным фактам сотрудников правоохранительных органов и государственных учреждений", - отметили в СБУ.

Как известно, в октябре журналисты "Украинской правды" требовали от президента и силовых структур объяснить, для чего прослушивали сотрудников издания в течение года.

Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук уклонился от ответа на вопрос, прослушивает ли СБУ журналистов УП.

Однако СБУ возбудила дело по факту прослушки журналистов "Украинской правды" и провела ряд допросов по материалам, которые были опубликованы изданием 28 октября.

Оксана Коваленко, УП