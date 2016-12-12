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НАЗК неправильно склало протокол про порушення – адвокат Лещенка

Понеділок, 12 грудня 2016, 11:08

Захист народного депутата БПП Сергія Лещенка заявляє про виявлення порушень закону з боку Національного агентства з питань запобігання корупції при складанні протоколу про адміністративне правопорушення щодо Лещенка.

Про це повідомив 12 грудня адвокат нардепа Дмитро Гненний.

Зокрема мова йде про порушення порядку повідомлення про наявність протоколу, оскільки НАЗК, в порушення норм КУпАП, не повідомило про факт складання протоколу за місцем проживання. Жодного листа на адресу реєстрації депутата не надходило. Всі листи надавались адвокату.

Також НАЗК, в порушення ст. 256 КУпАП, не надало можливості депутату ознайомитись з протоколом, дати пояснення щодо суті справи, надати докази на спростування звинувачень.

В жодному повідомленні НАЗК не дотримано розумних строків можливості прибуття депутата в НАЗК та не враховано неможливість прибуття депутата в зазначений час, зазначає адвокат.

Крім цього НАЗК, в порушення ст.268 КУпАП, 271 КУпАП, відмовило в задоволенні клопотань адвоката про ознайомлення з матеріалами справи.

За словами Гненного, правова позиція щодо змісту протоколу додатково буде повідомлена після ознайомлення з матеріалами справи в суді.

Зазначається, що станом на 12 грудня Лещенко не отримав повістку на судове засідання, а також він не ознайомлений з протоколом НАЗК. Досі залишається невідомим, на підставі чого НАЗК було встановлено правопорушення.

На офіційному веб-порталі "Судова влада України" опублікована інформація про те, що судове засідання щодо справи Лещенка призначено на 29 грудня 2016 року в Печерському районному суді міста Києва.

Як відомо, НАЗК просить суд оштрафувати Лещенка на 1,7 тис.-3,4 тис. гривень за порушення при купівлі квартири в Києві. Відомство звинувачує Лещенко в затягуванні процедури притягнення його до адмінвідповідальності. 6 грудня представник НАЗК в кулуарах Верховної Ради спробував зачитати Лещенку повідомлення про адміністративне правопорушення.

1 грудня НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

Лещенко стверджує, що всі звинувачення є неправдивими, а замовлення на його переслідування надійшло з Банкової.

Українська правда

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Теми: ЛещенкоНАЗК
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