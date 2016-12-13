Журналісти під виглядом бойовиків запропонували Савченко відкрити посольство "ЛДНР" в Києві

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Вівторок, 13 грудня 2016, 01:18

Журналісти проекту "Гроші" провели експеримент - від імені бойовиків запропонували нардепу Надії Савченко допомогти відкрити представництво "ЛДНР" в Києві.

Спочатку Савченко подзвонив журналіст, який повідомив, що дзвонить з Донецька за дорученням Захарченка. Він пояснив, що сепаратисти мають у Києві широку агентурну мережу і готові співпрацювати з Савченко. Потім журналіст запитав, чи можна дати її номер людині бойовиків в столиці. Нардеп відразу погодилася.

Пізніше їй подзвонив нібито від імені донецьких бойовиків професійний актор, який заявив, що працює в Києві під прикриттям. Представився Дмитром.

Журналісти відзначають, що Савченко розмовляла зі "шпигуном" прямо із сесійної зали парламенту. Вона сказала, що о 14:00 сесія закінчиться і погодилася зустрітися в кафе, попередивши, що може трохи запізнитися.

Дмитро на зустрічі запропонував Савченко відкрити посольство "ЛДНР" в Києві під прикриттям культурного центру.

"Юридично це в принципі неможливо", - відповіла нардеп.

Актор каже, що гроші на все це є.

"Зараз поки що трохи рано. Цей проект можливий. Він повинен початися на день св. Миколая... Я пошукаю людину, я навіть знаю людину, яка зможе допомогти вам з цим проектом... Якщо це почнеться з дітей, це буде добре", - сказала нардеп.

Савченко назвала цей проект "За мир". Вона заявила, що він повинен початися на релігійні свята.

"Взяти з собою матерів, які не боятимуться. Люди добре сприймають дітей і жінок", - підкреслила нардеп в розмові з "сепаратистом".

При цьому Савченко заявила, що не любить Кремль.

"Я не люблю не Росію. Я не люблю Кремль і російську владу", - зазначила вона.

Пізніше Савченко передала привіт Захарченку.

"Саші привіт великий... Скажіть, що було б добре 23 зустрітися Мінську", - сказала Надія.

При цьому журналісти, які вели відеозйомку, помітили біля кафе чотирьох спецагентів, які стежили за зустріччю.

Журналісти припустили дві версії - або Савченко сама повідомила про контакт з бойовиками, або її телефон прослуховують. В СБУ на запит "Грошей" заявили, що не вели в цей день ніякого спостереження.

Пізніше в ефірі телеканалу "112" Савченко прокоментувала дану ситуацію.

Вона заявила, що на прохання бойовиків відкрити посольство "ЛДНР" відповіла, що це неможливо, але можна спробувати відкрити "який-небудь прес-центр".

"Можна почати цю роботу з того, що люди починають чути один одного. В першу чергу починають чути діти один одного. Запропонувала їм зробити такий проект... можна показати як святкують діти Новий рік. І ви побачите, що крім того, що у Львові буде ангелочек зверху, а на Донбасі буде зірочка, Новий рік не буде відрізнятися", - зазначила Савченко.

При цьому нардеп підтвердила, що дійсно просила про прикриття спецслужби, але не СБУ, а іншу службу.

Теми: Савченко
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Коментарі — 2
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IP: 50.70.246.---Potting Soil13.12.2016 02:58
— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства.
Полесов не понял своего нового друга — молодого гвардейца.
«Какие дети? — подумал он. — Почему дети?»
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IP: 91.243.23.---Monolit5413.12.2016 01:56
"але не СБУ, а іншу службу"
А ось цікаво, ЧИЮ службу? Ну дуже цікаво!
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