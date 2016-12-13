Журналісти під виглядом бойовиків запропонували Савченко відкрити посольство "ЛДНР" в Києві

Журналісти проекту "Гроші" провели експеримент - від імені бойовиків запропонували нардепу Надії Савченко допомогти відкрити представництво "ЛДНР" в Києві.

Спочатку Савченко подзвонив журналіст, який повідомив, що дзвонить з Донецька за дорученням Захарченка. Він пояснив, що сепаратисти мають у Києві широку агентурну мережу і готові співпрацювати з Савченко. Потім журналіст запитав, чи можна дати її номер людині бойовиків в столиці. Нардеп відразу погодилася.

Пізніше їй подзвонив нібито від імені донецьких бойовиків професійний актор, який заявив, що працює в Києві під прикриттям. Представився Дмитром.

Журналісти відзначають, що Савченко розмовляла зі "шпигуном" прямо із сесійної зали парламенту. Вона сказала, що о 14:00 сесія закінчиться і погодилася зустрітися в кафе, попередивши, що може трохи запізнитися.

Дмитро на зустрічі запропонував Савченко відкрити посольство "ЛДНР" в Києві під прикриттям культурного центру.

"Юридично це в принципі неможливо", - відповіла нардеп.

Актор каже, що гроші на все це є.

"Зараз поки що трохи рано. Цей проект можливий. Він повинен початися на день св. Миколая... Я пошукаю людину, я навіть знаю людину, яка зможе допомогти вам з цим проектом... Якщо це почнеться з дітей, це буде добре", - сказала нардеп.

Савченко назвала цей проект "За мир". Вона заявила, що він повинен початися на релігійні свята.

"Взяти з собою матерів, які не боятимуться. Люди добре сприймають дітей і жінок", - підкреслила нардеп в розмові з "сепаратистом".

При цьому Савченко заявила, що не любить Кремль.

"Я не люблю не Росію. Я не люблю Кремль і російську владу", - зазначила вона.

Пізніше Савченко передала привіт Захарченку.

"Саші привіт великий... Скажіть, що було б добре 23 зустрітися Мінську", - сказала Надія.

При цьому журналісти, які вели відеозйомку, помітили біля кафе чотирьох спецагентів, які стежили за зустріччю.

Журналісти припустили дві версії - або Савченко сама повідомила про контакт з бойовиками, або її телефон прослуховують. В СБУ на запит "Грошей" заявили, що не вели в цей день ніякого спостереження.

Пізніше в ефірі телеканалу "112" Савченко прокоментувала дану ситуацію.

Вона заявила, що на прохання бойовиків відкрити посольство "ЛДНР" відповіла, що це неможливо, але можна спробувати відкрити "який-небудь прес-центр".

"Можна почати цю роботу з того, що люди починають чути один одного. В першу чергу починають чути діти один одного. Запропонувала їм зробити такий проект... можна показати як святкують діти Новий рік. І ви побачите, що крім того, що у Львові буде ангелочек зверху, а на Донбасі буде зірочка, Новий рік не буде відрізнятися", - зазначила Савченко.

При цьому нардеп підтвердила, що дійсно просила про прикриття спецслужби, але не СБУ, а іншу службу.