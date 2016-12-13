У ГПУ є докази проти запорізького губернатора

00
0
Вівторок, 13 грудня 2016, 14:11

Генеральна прокуратура ініціює розслідування дій голови Запорізької обласної держадміністрації Костянтина Бриля щодо зловживанні владою або службовим становищем.

Прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко підтвердив "Українській правді", що 13 грудня він подав відповідний рапорт – і його вже зареєстрували і Генпрокуратура, і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Мені передали дуже цікаву інформацію, я вбачаю в ній ознаки злочину – і я подав такий рапорт", – сказав він і додав, що копію документа передано також у Національне антикорупційне бюро.

За словами Куценка, рапорт налічує 200 сторінок, у ньому йдеться про земельні махінації.

Деталі в інтересах слідства він не розкрив. Лише зазначив, що на території Запорізької області у людей відібрали пасовища сукупною площею близько 10 тисяч гектарів.

Костянтин Бриль
Костянтин Бриль
hromadske-zp.tv

"Сподіваюся на підтримку керівництва Генпрокуратури й керівництва САП та на якісне розслідування", – заявив Куценко.  

Він свого часу був депутатом Запорізької районної ради.

Костянтин Бриль, який очолює Запорізьку ОДА, є кандидатом юридичних наук, свого часу він працював у Службі безпеки України й у податковій міліції.

Електронну декларацію Бриль ще не подав, хоча за законом уже мав це зробити

Олена Рощенко, УП

Теми: Генпрокуратура земля Запоріжжя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ГПУ завершила розслідування справи Єфремова: 5 підозр 12 грудня 2016, 17:59
Розслідування щодо Лукаш завершать найближчим часом – Горбатюк 11 грудня 2016, 20:28
У прокуратурі не впевнені, що Янукович мешкає в РФ 10 грудня 2016, 20:41
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Пєсков вдав, що не бачив найманця Вагнера на прийомі у Путіна
У ГПУ є докази проти запорізького губернатора
Трамп номінував на держсекретаря США прихильника Росії
НАБУ викликало Довгого на допит через "записи Онищенка"
Усі новини
I/am/from

Софі Віллі розповідає про дитинство в Тбілісі

Афіша на 9-11 грудня

Відкриття "Зими на ВДНГ", святкові "Всі свої" і, як завжди, сила-силенна вечірок