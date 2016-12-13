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В ГПУ передали доказательства против запорожского губернатора

Вторник, 13 декабря 2016, 13:11

Генеральную прокуратуру просят начать расследование действий главы Запорожской областной госадминистрации Константина Брыля касательно злоупотребления властью или служебным положением.

Прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко подтвердил "Украинской правде", что 13 декабря он подал соответствующий рапорт – и его уже зарегистрировали и Генпрокуратура, и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Мне передали очень интересную информацию, я усматриваю в ней признаки преступления – и я подал такой рапорт", – сказал он и добавил, что копия документа передана также в Национальное антикоррупционное бюро.

По словам Куценко, рапорт насчитывает 200 страниц, в нем речь идет о земельных махинациях.

Детали в интересах следствия он не раскрыл. Лишь отметил, что на территории Запорожской области у людей отобрали пастбища совокупной площадью порядка 10 тысяч гектаров.

Константин Брыль
Константин Брыль
hromadske-zp.tv

"Надеюсь на поддержку руководства Генпрокуратуры и руководства САП и на качественное расследование", – заявил Куценко.   

Он в свое время был депутатом Запорожского районного совета. Сейчас Куценко, который при генпрокурорстве Виктора Шокина был фактически "голосом" ГПУ, выведен вне штата.  

Константин Брыль, который возглавляет Запорожскую ОГА, является кандидатом юридических наук, в свое время он работал в Службе безопасности Украины и в налоговой милиции.

Электронную декларацию Брыль еще не подал, хотя по закону уже должен был это сделать

Алена Рощенко, УП

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Темы: ГенпрокуратураземляЗапорожье
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