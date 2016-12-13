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До ГПУ передали докази проти запорізького губернатора

Вівторок, 13 грудня 2016, 13:11

Генеральну прокуратуру просять розпочати розслідування дій голови Запорізької обласної держадміністрації Костянтина Бриля щодо зловживанні владою або службовим становищем.

Прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко підтвердив "Українській правді", що 13 грудня він подав відповідний рапорт – і його вже зареєстрували і Генпрокуратура, і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Мені передали дуже цікаву інформацію, я вбачаю в ній ознаки злочину – і я подав такий рапорт", – сказав він і додав, що копію документа передано також у Національне антикорупційне бюро.

За словами Куценка, рапорт налічує 200 сторінок, у ньому йдеться про земельні махінації.

Деталі в інтересах слідства він не розкрив. Лише зазначив, що на території Запорізької області у людей відібрали пасовища сукупною площею близько 10 тисяч гектарів.

Костянтин Бриль
Костянтин Бриль
hromadske-zp.tv

"Сподіваюся на підтримку керівництва Генпрокуратури й керівництва САП та на якісне розслідування", – заявив Куценко.  

Він свого часу був депутатом Запорізької районної ради. Зараз Куценка, який за генпрокурорства Віктора Шокіна був фактично речником ГПУ, виведено поза штат.  

Костянтин Бриль, який очолює Запорізьку ОДА, є кандидатом юридичних наук, свого часу він працював у Службі безпеки України й у податковій міліції.

Електронну декларацію Бриль ще не подав, хоча за законом уже мав це зробити

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураземляЗапоріжжя
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