Охендовський переніс допит в НАБУ

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Середа, 14 грудня 2016, 12:04

Голова ЦВК Михайло Охендовський не з'явився на допит в НАБУ у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, допит перенесено.

Про це "Українській правді" повідомила речник НАБУ Світлана Оліфіра.

"Допит мав відбутися сьогодні. Але він перенесений з особистих причин підозрюваного за погодженням з детективами", - зазначила вона.

Водночас вона сказала, що не має права розголошувати, на який саме день і час перенесено допит Охендовського.

Як відомо, у вівторок керівник САП Назар Холодницький підписав підозру Охендовському.

Ввечері того ж дня її було оголошено Охендовському в аеропорту, коли той повернувся з відрядження.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Партія регіонів НАБУ
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Коментарі — 2
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IP: 213.227.214.---hobit14.12.2016 12:59
Картавый начал петлять...
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IP: 46.219.221.---Iryna Haponenko14.12.2016 12:43
А НАБУ так само скоро, як і з паном Чаусом, рапортуватиме, що не розуміє, як Охендовському вдалося покинути Україну :) Боротьби з корупцією від цієї інституції не буде! Лише видимість.
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