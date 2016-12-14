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Охендовский перенес допрос в НАБУ

Среда, 14 декабря 2016, 11:04

Председатель ЦИК Михаил Охендовский не явился на допрос в НАБУ по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, допрос перенесен.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

"Допрос должен был состояться сегодня. Но он перенесен по личным причинам подозреваемого по согласованию с детективами", - сказала она.

В то же время она пояснила, что не имеет права разглашать, на какой именно день и время перенесен допрос Охендовского.

Как известно, во вторник руководитель САП Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому.

 Вечером того же дня подозрение было объявлено Охендовскому в аэропорту, когда он вернулся из командировки.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: Партия регионовНАБУ
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