Порошенко незадоволений зустріччю Савченко з бойовиками

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Середа, 14 грудня 2016, 17:35

Президент України Петро Порошенко вважає, що переговори народного депутата фракції "Батьківщина" Надії Савченко з лідерами бойовиків "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченкои та Ігорем Плотницьким не несуть користі ані їй, ані Україні.

Про це він заявив у середу під час поїздки в Івано-Франківську область, відповідаючи на запитання журналістів щодо таких переговорів, передає Інтерфакс-Україна.

"Мені дуже шкода, адже ця людина пережила великі випробування, і я думаю, що такі кроки не несуть користі ані їй, ані країні", - сказав Порошенко.

"За дії народних депутатів несуть відповідальність політичні сили, від яких вони обиралися", - зазначив президент.

Президент додав, що Україна і надалі буде докладати максимум зусиль для повернення додому заручників, які незаконно утримуються як у РФ, так і на окупованих територіях.

Він подякував першому заступнику голови Верховної Ради, представнику України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірині Геращенко за докладені нею зусилля під час роботи в підгрупі.

При цьому Порошенко не виключив, що найближчим часом варто чекати новин про звільнення заручників.

"Думаю, що найближчим часом ви почуєте дуже важливі ініціативи з цього приводу", - сказав Порошенко.

Як повідомлялося, Савченко підтвердила, що 7 грудня перебувала в Мінську і зустрічалася з представниками РФ і лідерами "ДНР" і "ЛНР" Захарченком і Плотницьким.

Теми: Савченко Порошенко
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