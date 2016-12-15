Аваков не збирається у відставку через Княжичі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не планує йти у відставку через трагедію в Княжичах, внаслідок якої загинули п'ять правоохоронців.

Про це він сказав журналістам у четвер.

"Багато говорять про мою відставку досить давно. Я збираюся робити висновки і робити свою справу. Якщо будуть підстави для моєї відставки, а вона безумовно колись відбудеться, то я це зроблю. Зараз я буду робити висновки і будемо рухатися далі", – сказав він.

Аваков також прокоментував заяву генпрокурора Юрія Луценка про необхідність відставки керівника поліції Київської області Андрія Крищенка, порадивши йому займатися своїм відомством.

"Я думаю, що генеральний прокурор має свої повноваження радити у своїй структурі і говорити має право після того, як ознайомиться з матеріалами справи", – сказав він.

При цьому він заявив, що з цієї трагедії будуть зроблені низка висновків.

"Ми зробимо методологічні зміни деякі, тому що бачимо, як могла статися така трагедія. Окрім випадковостей, які бувають у світі. Є деякі системні речі, які ми внесемо. Наприклад, це стосуватиметься більш детально прописаної інструкції щодо поліції охорони, коли вона виявляє втручання чи злам системи", – сказав міністр.

"Також будуть зроблені кадрові висновки, також будуть кримінальні висновки, також, я думаю, що буде вирок тій банді, яку ми там затримали і розслідування щодо якої ще триває, і ще є арешти, і ще будуть арешти", – додав Аваков.

Як відомо, в ніч на 4 грудня у Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців. Розслідування перестрілки проводить прокуратура.

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався у н.п. Княжичі під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.