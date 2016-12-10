Луценко: Крищенко має піти у відставку через Княжичі

Начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко має подати у відставку через невдало сплановану і проведену операцію у н.п. Княжичи (Київська обл.), в результаті якої загинули 5 правоохоронців.

Про це 10 грудня заявив генпрокурор України Юрій Луценко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цю операцію спланував начальник столичного главку Крищенко. Він особисто підписав її проведення, а керував на місці цією операцією його заступник. Думаю, що пан Крищенко давно мав би написати заяву про відставку", - заявив Луценко.

За його словами, у слідства "є питання до заступника Крищенка та інших людей, які координували операцію на місці".

"Прокуратура вивчатиме, що вони робили, де перебували на той момент", - додав Луценко.

Як відомо, перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук заявив, що Крищенко є начальником теруправління поліції у Києві і не є безпосереднім керівником цієї операції, ГПУ допитає Крищенка в рамках розслідування причин трагедії у Княжичах.

Т.в.о. глави Нацполіціі України Вадим Троян заявляв, що розпорядження на залучення представників КОРДу до операцій та план завдання підписує голова територіального органу Києва.

Як відомо, раніше Луценко заявив, що результати усіх необхідних експертиз у справі перестрілки у н.п. Княжичі ще не готові, слідство відпрацьовує версію псевдопограбування.

В ніч на 4 грудня у Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців. Розслідування перестрілки проводить прокуратура.

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався у н.п. Княжичі під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

У Нацполіції заявляють, що співробітники поліції не причетні до кришування злочинців, які грабували будинки у Княжичах.