У СБУ сподіваються на допомогу УПЦ МП у звільненні заручників

Україна сподівається на сприяння Української православної церкви Московського патріархату у питанні звільнення військовополонених, яких утримують бойовики на Донбасі.

Про це йдеться у матеріалі на "Українській правді" під заголовком "Довга дорога додому: родичі полонених про дії Савченко".

Як розповів представник Центру сприяння та звільнення полонених і заручників при Службі безпеки України Юрій Тандіт, питання залучення церкви у процес звільнення полонених порушив голова СБУ Василь Грицак на засіданні Всеукраїнської ради церков у Краматорську 2 листопада.

На тому міжконфесійному зібранні не було духівників із окупованих територій, але Тандіт вважає, що на них може вплинути церковне керівництво з Києва: "Адже Донецька і Луганська єпархії УПЦ відносяться до Києва, де знаходиться резиденція глави УПЦ МП митрополита Онуфрія".

Щодо ймовірності домовитися про обмін до Різдва Тандіт сказав:"Ми сподіваємося, що одні з основних переговорників у тристоронній групі, зокрема з боку Росії, які позиціонують себе як представники православної держави, усе-таки підуть на такий крок і дадуть позитивну відповідь".

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій на засідання ради церков до Краматорська не приїхав. Напередодні він відбув із візитом в монастир на гору Афон в Грецію.

Замість нього УПЦ МП в Краматорську представляв архієпископ Августин, голова синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами України.

За останніми даними, українська сторона пропонує бойовикам обміняти 228 їхніх осіб на 42 українців. Проте позитивної відповіді досі не має.

Джерело, наближене до переговорного процесу в рамках мінських домовленостей, вважає, що "Росія чекає призначення адміністрації Дональда Трампа, щоб уже "в пакеті" торгуватися по Донбасу", – тому й блокує обмін.

Як відомо, нардеп і колишня боєць Надія Савченко, яку Росія в травні випустила зі своєї в'язниці, 7 грудня потай поїхала до Мінська й говорила з лідерами бойовиків "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким – нібито про обмін заручниками.

Згодом Савченко заявила, що вони домовилися про обмін 1 людина до 4-х: "По списках це виходить 226 (осіб) з українського боку і 52 людини з боку сепаратистів".

Офіційні переговори у Мінську в рамках тристоронньої контактної групи – Україна, Росія, ОБСЄ – застопорилися, обміну не було вже кілька місяців.

17 вересня з полону бойовиків вийшли катований Володимир Жемчугов та Юрій Супрун.



23 вересня в СБУ повідомили, що залишається ще 111 заручників, 9 із них на території РФ.

Мар’яна П'єцух, Олена Рощенко УП