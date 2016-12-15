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В СБУ надеются на помощь УПЦ МП в освобождении заложников

Четверг, 15 декабря 2016, 14:50

Украина надеется на содействие Украинской православной церкви Московского патриархата в вопросе освобождения военнопленных, которых удерживают боевики на Донбассе.

Об этом говорится в материале на "Украинской правде" под заголовком "Долгий путь домой: родственники пленных о действиях Савченко".

Как рассказал представитель Центра содействия и освобождения пленных и заложников при Службе безопасности Украины Юрий Тандит, вопрос привлечения церкви к процессу освобождения плененных поднял глава СБУ Василий Грицак на заседании Всеукраинского совета церквей в Краматорске 2 ноября.

На том межконфессионном собрании не было духовников с оккупированных территорий, но Тандит считает, что на них может повлиять церковное руководство из Киева: "Ведь Донецкая и Луганская епархии УПЦ относятся к Киеву, где находится резиденция главы УПЦ МП митрополита Онуфрия".

По поводу вероятности договориться об обмене до Рождества Тандит сказал: "Мы надеемся, что одни из основных переговорщиков в трехсторонней группе, в частности со стороны России, которые позиционируют себя как представители православного государства, все-таки пойдут на такой шаг и дадут позитивный ответ".

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий на заседание совета церквей в Краматорск не приехал. Накануне он отбыл с визитом в монастырь на гору Афон в Грецию.

Вместо него УПЦ МП в Краматорске представлял архиепископ Августин, глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Украины.

По последним данным, украинская сторона предлагает боевикам обменять 228 их людей на 42 украинцев. Однако утвердительного ответа до сих пор нет.

Источник, приближенный к переговорному процессу в рамках минских договоренностей, считает, что "Россия ждет назначения администрации Дональда Трампа, чтобы уже "в пакете" торговаться по Донбассу", – потому и блокирует обмен.

Как известно, нардеп и бывшая боец Надежда Савченко, которую Россия в мае выпустила из своей тюрьмы, 7 декабря втайне поехала в Минск и говорила с лидерами боевиков "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким – якобы об обмене заложниками.

Позже Савченко заявила, что они договорились об обмене 1 человек к 4-м: "По спискам это получается 226 (человек) с украинской стороны и 52 человека со стороны сепаратистов".

Официальные переговоры в Минске в рамках трехсторонней контактной группы – Украина, Россия, ОБСЕ – застопорились, обмена не было уже несколько месяцев.

17 сентября из плена боевиков вышли подвергавшийся пыткам Владимир Жемчугов и Юрий Супрун.

23 сентября в СБУ сообщили, что остается еще 111 заложников, 9 из них на территории РФ.

Марьяна Пьецух, Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныезаложникиДонбассСБУцерковь
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