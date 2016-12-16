Половина українців вважають росіян братнім народом

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 12:39

51,1% респондентів, опитаних Центром політичних і економічних досліджень імені Олександра Разумкова, вважають українців і росіян братніми народами.

Про це свідчать результати опитування, повідомляють "Українські новини".

У той же час 33,8% опитаних не вважають українців і росіян братніми народами.

15,2% респондентів не змогли відповісти.

У регіональному розрізі вважають братнім народом росіян 28% опитаних на заході країни, 41,2% – в центрі, 60,5% – на півдні, 87,1% – на сході.

Разом з тим 61,8% опитаних на заході не вважають українців і росіян братніми народами, 36,1% – в центрі, 14,9% – на півдні, 6,5% – на сході.

При цьому 41,6% опитаних не вірять, що Росія може почати відкриту повномасштабну війну проти України, 35,4% – вірять, 23% – не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 18 по 23 листопада. Було опитано 2 015 повнолітніх респондентів у всіх регіонах, крім анексованого Росією Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як відомо, у квітні 70% опитаних Центром Разумкова заявили, що вважають Росію країною-агресором у конфлікті на сході України.

Теми: Росія соціологія
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Коментарі — 3
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IP: 188.190.33.---Валерій Талько16.12.2016 13:25
"Дружба народів", "братні народи", тощо - це збочення. Соціологи ж не роз'яснюють опитуваним, що вони розуміють під цими термінами Ми, з великою натяжкою і в кавичках, можемо вважатися "братами по нещастю", бо тривалий час жили в одній імперії. Але ж чому ж з натяжкою - бо росіяни, спадкоємці ОРДИ а не слов'ян, в основній масі (більше 80%) на яку спиралася і спирається імперська влада від того всього ( в тому числі і зверхності над іншими народами, а в першу чергу українцями) ловили кайф... хай і нездоровий, але який кайф здоровий...???
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IP: 91.142.167.---неофит16.12.2016 13:23
де біл и
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IP: 77.222.145.---ReAlex16.12.2016 13:04
Бувший братній народ.
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