Половина українців вважають росіян братнім народом
51,1% респондентів, опитаних Центром політичних і економічних досліджень імені Олександра Разумкова, вважають українців і росіян братніми народами.
Про це свідчать результати опитування, повідомляють "Українські новини".
У той же час 33,8% опитаних не вважають українців і росіян братніми народами.
15,2% респондентів не змогли відповісти.
У регіональному розрізі вважають братнім народом росіян 28% опитаних на заході країни, 41,2% – в центрі, 60,5% – на півдні, 87,1% – на сході.
Разом з тим 61,8% опитаних на заході не вважають українців і росіян братніми народами, 36,1% – в центрі, 14,9% – на півдні, 6,5% – на сході.
При цьому 41,6% опитаних не вірять, що Росія може почати відкриту повномасштабну війну проти України, 35,4% – вірять, 23% – не змогли відповісти.
Опитування проводилося з 18 по 23 листопада. Було опитано 2 015 повнолітніх респондентів у всіх регіонах, крім анексованого Росією Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Як відомо, у квітні 70% опитаних Центром Разумкова заявили, що вважають Росію країною-агресором у конфлікті на сході України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.