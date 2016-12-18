РНБО збереться у неділю ввечері, тема "Приватбанк" - джерело

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Неділя, 18 грудня 2016, 17:13

В адміністрації президента України ввечері 18 грудня планується засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на поінформоване джерело.

Які питання виноситимуться на обговорення Ради нацбезпеки і оборони, наразі невідомо, офіційного підтвердження інформації про засідання наразі немає. 

Разом з тим джерело "Української правди", наближене до РНБО, повідомило, що темою зустрічі Ради нацбезпеки та оборони ввечері у неділю буде "Приватбанк". 

Теми: РНБО Порошенко Приват
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Коментарі — 2
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IP: 91.195.3.---ZEUS18.12.2016 17:43
Ничего конкретного, слухи, домыслы и информация от "очень достоверных источников". После всех этих историй с Приватом, явно попахивающих заказухой, хочется поймать авторов этих новостей и вставить держак от вантуза им в одно место для профилактики) Гонгадзе в гробу переворачивается от статеек и заметок нынешней УП
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IP: 93.78.141.---Svoj18.12.2016 17:19
Судя по всему мы привели к власти дебилов... Они почему то решили, что вкладчики и клиенты Привата доверяют вывеске над входом. Клиенты доверяют ВЛАДЕЛЬЦАМ банка. Тем, которые сейчас. После вашей тупой, неуместной национализации клиенты банка отнесутся к этому как к раскулачиванию и никак иначе. Это приведет к массовому оттоку денег в домашние кубышки при первой же возможности. Причем из ВСЕХ банков. Банки просто лягут. А идеологов национализации Привата будут ловить и бить чем попало.
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