СНБО соберется в воскресенье вечером, тема "Приватбанк" - источник
Воскресенье, 18 декабря 2016, 16:13
В администрации президента Украины вечером 18 декабря планируется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.
Какие вопросы будут выноситься на обсуждение Совета нацбезопасности и обороны, пока неизвестно, официального подтверждения информации о заседании в настоящее время нет.
Вместе с тем источник "Украинской правды", близкий к СНБО, сообщил, что темой встречи Совета нацбезопасности и обороны вечером в воскресенье будет "Приватбанк".