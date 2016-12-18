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РНБО збереться у неділю ввечері, тема "Приватбанк" - джерело

Неділя, 18 грудня 2016, 16:13
РНБО збереться у неділю ввечері, тема Приватбанк - джерело

В адміністрації президента України ввечері 18 грудня планується засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на поінформоване джерело.

Які питання виноситимуться на обговорення Ради нацбезпеки і оборони, наразі невідомо, офіційного підтвердження інформації про засідання наразі немає. 

Разом з тим джерело "Української правди", наближене до РНБО, повідомило, що темою зустрічі Ради нацбезпеки та оборони ввечері у неділю буде "Приватбанк". 

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОПорошенкоПриват
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