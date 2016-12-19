У клієнтів "Приватбанку" не буде проблем із доступом до коштів – влада

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Понеділок, 19 грудня 2016, 09:12

Клієнти "Приватбанку" не матимуть проблем із доступом до своїх коштів, зарплати, пенсії, стипендії, які проходять через цей банк, будуть надходити справно.

У цьому запевнили міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Національного банку Валерія Гонтарева на спільній прес-конференції у понеділок зранку. 

"Вчора уряд прийняв рішення про входження держави до капіталу "Приватбанку". Відтепер банк належить державі в особі Міністерства фінансів. Таке рішення було прийнято з огляду на системне значення цього найбільшого в країні банку", – сказав Данилюк.

"Це дозволить стабілізувати банк, зберегти кошти майже 20 (мільйонів – ред.) вкладників Приватбанку, а також забезпечити стабільність фінансової системи країни", – заявив він.

За словами міністра фінансів, "завдяки передачі у державну власність банк продовжує працювати"

"Це дозволяє вкладникам мати безперервний доступ до своїх грошей. Із процедурних причини тимчасово на 1 день буде призупинено обслуговування клієнтів – юридичних осіб. Але вже приймаються кроки, щоб це мало мінімальний вплив на їхній бізнес. Інших обмежень для клієнтів зараз не передбачено і не відбувається", – заявив Данилюк.

"Клієнти матимуть вільний доступ до своїх поточних рахунків та депозитів, банкомати те термінали "Приватбанку", а також інших банків, продовжують працювати та приймати картки, а розрахунки і надалі проводяться", – запевнив міністр.  

За його словами, уряд виділяє гроші в необхідному розмірі, щоб стабілізувати банк, "для цього у бюджеті передбачені кошти" і "бюджет залишається збалансованим".

У свою чергу, Гонтарева зазначила, що "вчора Нацбанк відніс "Приватбанк" до неплатоспроможних", а Кабмін підтримав ініціативу про перехід банку у 100%-ву держвласність. За її словами, це – "єдина можливість зберегти кошти вкладників та врятувати фінансову систему"

"Це дасть країні можливість гарантувати всім вкладникам їхні заощадження, а бізнесу – його кошти. Це також дозволить усунути загрози для фінансової стабільності країни", – заявила голова Нацбанку.  

"У такий спосіб ми захищаємо понад 20 мільйонів громадян України, які обслуговуються і зберігають кошти в цьому банку. У першу чергу, йдеться про 3,2 мільйони пенсіонерів, понад 500 тисяч студентів та 1,6 мільйонів інших соціально незахищених громадян", – сказала вона.

"Не втратять свої кошти і зможуть надалі безперебійно працювати 500 тисяч фізосіб-підприємців, а також 600 тисяч підприємств від малих до великих, а 3,6 мільйона працівників збережуть доступ до своїх зарплат, зокрема 2,2 мільйона працівників бюджетних установ та 1,4 мільйона працівників комерційних організацій", – заявила Гонтарева.  

Вона також запевнила, що доступ до депозитів і терміналів зберігається.

"Операційно банк працює, ми його не відключали. Всі банкомати матимуть достатньо кошти. Інші банкомати теж працюють із картками "Приватбанку", – сказала Гонтарева.

"Національний банк поповнить сьогодні необхідну ліквідність – як безготівковою гривнею, так і готівковою. Тому ніяких підстав для хвилювання немає", – повідомила голова НБУ.   

Олена Рощенко, УП

Теми: банки Мінфін НБУ Коломойський гроші
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Коментарі — 2
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IP: 77.222.145.---ReAlex19.12.2016 10:09
Володимир Ннннннн: Ну у розмірі 200т грн фонду гарантування вкладів всеж таки будет.
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IP: 46.201.26.---Володимир Ннннннн19.12.2016 09:35
"У клієнтів "Приватбанку" не буде проблем із доступом до коштів – влада" - чому коли влада каже "не буде проблем" відразу пригадується фраза "класика" "УСЬО ПРОПАЛО!!!"
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