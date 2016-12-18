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"Приватбанк" переходить у 100% власність держави – Кабмін

Неділя, 18 грудня 2016, 22:47
Приватбанк переходить у 100% власність держави – Кабмін

Кабінет міністрів вирішив перевести ПАТ "Приватбанк" у стовідсоткову власність держави.

Як повідомляє прес-служба уряду, Кабмін на засіданні в неділю розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни.

"Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ "Приватбанк" у стовідсоткову державну власність", - йдеться в заяві.

Передбачено, що держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій ПАТ "Приватбанк" та гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів його клієнтів.

В уряді підкреслили, що ці дії відбуваються у чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями та за їхньої підтримки.

Голова НБУ Валерія Гонтарєва, яка брала участь в засіданні уряду, та міністр фінансів Олександр Данилюк поінформували членів КМУ про те, що приватні акціонери Приватбанку звернулися до уряду з пропозицією, аби держава в інтересах клієнтів банку стала його повним власником.

"Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу цієї установи у звичному для її клієнтів режимі", - наголошують в Кабміні.

В уряді виходять із того, що ухвалене ним відповідальне рішення врятувало як Приватбанк, так і всю банківську систему, йдеться в заяві.

В понеділок о 8-30 ранку про деталі ухвалених рішень на спільній прес-конференції поінформують міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Нацбанку Валерія Гонтарєва.

Уранці окремі заяви з цього приводу зроблять президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як відомо, інформація про те, що найбільший комерційний банк країни - "Приватбанк" - може бути націоналізовано, курсує на банківському ринку давно. У "Приватбанку" заявляли, що розмови про націоналізацію - атака на банк.

16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків.  За інформацією ЕП, раніше згоди прем'єр-міністра Володимира Гройсман на націоналізацію "Приватбанку" не було.

Більше про ситуацію з "Приватбанком" читайте у матеріалі "Економічної правди" "Майже державний. Що буде з Приватбанком".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівПриват
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