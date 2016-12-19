Приватбанк: Щодня знімають по 2 мільярди, такого ще не було

Щодня з рахунків у "Приватбанку" знімають по 2 мільярди гривень, чого не було навіть в період активних бойових дій.

Про це під час прес-конференції повідомив Олександр Дубілет, котрий був головою правління "Приватбанку".

Він зазначив, що останній тиждень банк відчував тиск на ліквідність. При цьому він наголосив, що банк упродовж 3 тижнів не затримав жодного платежу. "Ми зарядили всі банкомати, банкомати продовжують працювати. І це в той час, коли НБУ ще ні копійки не дав", - зазначив Дубілет.

"У нас є кошти на кореспондентських рахунках, як гривневих, так і доларових", - сказав голова правління.

При цьому він наголосив, що останні 2 тижні на банк було організовано інформаційну атаку.

"Щоденні зняття – 2 млрд гривень, такого не було навіть в період військових дій. Тоді було 1,7, - 1,8 млрд", - зазначив Дубілет.

Причиною цьому він назвав інформатаку. "Ост два тижні пішла інформаційна атака на банк, вона в багато чому зумовила наші рішення, пов’язані з націоналізацією", - сказав Дубілет.

Водночас на уточнююче запитання Дубілет сказав, що не може наразі назвати організаторів атаки.

"Історія покаже, хто її організував", - сказав Дубілет.

Він пообіцяв зробити процес передачі банку державі безболісним, однак додав, що "безшовним його зробити не вдасться".

Дубілет зазначив, що вже спілкувався із новим головою правління Олександром Шлапаком і нагадав, що мінфін прийняв рішення перевести зарплатний проект в Приватбанк

При цьому Дубілет зазначив, що "сьогодні будуть незручності у юридичних осіб".

За його словами, у банка - 18 млн клієнтів, фізичних осіб.

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Раніше Кубів повідомив, що станом на п’ятницю вечір у банку було 7,5 млрд готівки.

Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Національного банку Валерія Гонтарева на брифінгу 19 грудня запевнили, що клієнти "Приватбанку" не матимуть проблем із доступом до своїх коштів – зарплати, пенсії, стипендії, які проходять через цей банк, будуть надходити справно.

Тетяна Кусок, УП