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"Приватбанк": Каждый день снимают по 2 миллиарда, такого еще не было

Понедельник, 19 декабря 2016, 13:46

Ежедневно со счетов в "Приватбанке" снимают по 2 миллиарда гривен, чего не было даже в период активных боевых действий.

Об этом во время пресс-конференции сообщил Александр Дубилет, который был председателем правления "Приватбанка".

"Мы зарядили все банкоматы"

Он отметил, что последнюю неделю банк испытывал давление на ликвидность. При этом Дубилет подчеркнул, что банк в течение 3 лет не задержал ни одного платежа. "Мы зарядили все банкоматы, банкоматы продолжают работать. И это в то время, когда НБУ еще ни копейки не дал", - отметил Дубилет.

"У нас есть средства на корреспондентских счетах как гривневых, так и долларовых", - сказал Дубилет.

Информационная атака

При этом он подчеркнул, что последние 2 недели на банк организована информационная атакп.

"Ежедневные снятия – 2 млрд гривен, такого не было даже в период военных действий. Тогда было 1,7, - 1,8 млрд", - отметил Дубилет.

Причиной этому он назвал информатаку. "Последние две недели пошла информационная атака на банк, она во многом обусловила наши решения, связанные с национализацией", - сказал Дубилет.

В то же время на уточняющий вопрос Дубилет сказал, что не может пока назвать организаторов атаки. "История покажет, кто ее организовал. Сейчас это не нужно", - сказал Дубилет.

Он пообещал сделать процесс передачи банка государству безболезненным, однако добавил, что "бесшовным его сделать не удастся".

Дубилет отметил, что уже общался с новым председателем правления Александром Шлапаком и напомнил, что минфин принял решение перевести зарплатный проект в Приватбанк. По словам Дубилета, Шлапак - очень опытный менеджер. "Он работал в Приватбанке <...> его уважают, в банке с ним будут работать и поддержат его", - заявил Дубилет.

При этом Дубилет отметил, что "сегодня будут неудобства у юридических лиц".

По его словам, у банка - 18 млн клиентов, физических лиц, которые не почувствуют проблем.

Ситуация в других банках

В свою очередь первый заместитель главы НБУ Яков Смолий заявил, что никакой чрезвычайной активности среди клиентов Привата не заметил.

Он добавил, что НБУ готов подкрепить "Приватбанк" ликвидностью как наличкой, так и безналичным расчетом. Он подчеркнул, что ситуация в других негосударственных банках является спокойной. "Я также имел разговор с председателями правлений других коммерческих банков. Никаких непредвиденных ситуаций не намечается", - сказал он.

Ранее Кубив сообщил, что по состоянию на вечер пятницы у банка было 7,5 млрд наличных.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".

Министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Валерия Гонтарева на брифинге 19 декабря заверили, что клиенты "Приватбанка" не будут иметь проблем с доступом к своим средствам - зарплаты, пенсии, стипендии, которые проходят через этот банк, будут поступать исправно.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Приват
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