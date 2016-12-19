ЗМІ: Вантажівка в'їхала у натовп на ярмарку у Берліні
Вантажівка в'їхала у натовп на Різвяному ярмарку у Берліні.
Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві ЗМІ.
Видання Reuters із посиланням на місцеву поліцію повідомляє про загибель однієї людини внаслідок інциденту.
MailOnline повідомляє про загибель двох людей.
Видання наводить слова туристки з Англії Емми Рустон, яка розповіла, що поруч із місцем наїзду немає траси.
Наразі невідомо, йдеться про нещасний випадок чи теракт.
Інцидент стався через годину після того, як у Туреччині вбили російського посла.
Як відомо, 14 липня на Англійській набережній у Ніцці вантажівка врізалася у натовп людей, що поверталися зі святкового салюту. Внаслідок цього теракту загинули 86 людей.
Раніше спецслужби кількох країн попереджали про можливість терактів на Різдво, нагадує Європейська правда.
Українська правда
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Іловайский котел пам'ятаєте? Це був Успенський піст, обстріли посилилися в День Незалежності України. Терористам Кадирова на підмогу підійшла російській регулярна війська і взяли в оточення ЗСУ. Це сталося 28 серпня в свято Успіння Пресвятої Богородиці, один з головних свят у православ'ї.
Зараз Різдвяний піст, вчора ввечері в храмах України пройшли святкові богослужіння честь Святителя Миколи архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця.
А в цей час на фронті знову почалися обстріли терористів Путіна-Кирила .....
З таким Президентом як сьогодні Народ України не пропаде ніколи