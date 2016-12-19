ЗМІ: Вантажівка в'їхала у натовп на ярмарку у Берліні

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Понеділок, 19 грудня 2016, 21:37

Вантажівка в'їхала у натовп на Різвяному ярмарку у Берліні.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві ЗМІ.

Видання Reuters із посиланням на місцеву поліцію повідомляє про загибель однієї людини внаслідок інциденту.

 
 

MailOnline повідомляє про загибель двох людей.

Видання наводить слова туристки з Англії Емми Рустон, яка розповіла, що поруч із місцем наїзду немає траси.

Наразі невідомо, йдеться про нещасний випадок чи теракт.

Інцидент стався через годину після того, як у Туреччині вбили російського посла.

Як відомо, 14 липня на Англійській набережній у Ніцці вантажівка врізалася у натовп людей, що поверталися зі святкового салюту. Внаслідок цього теракту загинули 86 людей.

Раніше спецслужби кількох країн попереджали про можливість терактів на Різдво, нагадує Європейська правда.

Українська правда

Теми: Німеччина
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Коментарі — 1
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IP: 178.92.10.---Adam Viter19.12.2016 22:16
Несподівано виявляється, що до терору Путіна-Кирила у світі готова лише Україна. За 2,5 років гібридно війни Путіна-Кирила прослідковується чітка закономірність: атак терористів в християнські свята і релігійні пости. РЕФЕ тут же починає активні військові дії, ось так ковбасить нечисту силу ..! Як тільки у нас починається піст або православне свято, РЕФЕ починає стріляти по Україні і до речі у Світі, в Сирії.
Іловайский котел пам'ятаєте? Це був Успенський піст, обстріли посилилися в День Незалежності України. Терористам Кадирова на підмогу підійшла російській регулярна війська і взяли в оточення ЗСУ. Це сталося 28 серпня в свято Успіння Пресвятої Богородиці, один з головних свят у православ'ї.
Зараз Різдвяний піст, вчора ввечері в храмах України пройшли святкові богослужіння честь Святителя Миколи архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця.
А в цей час на фронті знову почалися обстріли терористів Путіна-Кирила .....
З таким Президентом як сьогодні Народ України не пропаде ніколи
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