НАБУ показало скаргу на Холодницького. У САП кажуть про дискредитацію

Національне антикорупційне бюро не просило генпрокурора Юрія Луценка притягнути голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького до відповідальності, однак поскаржилося на нього.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Згідно з повідомленням, мова йде про скаргу "на бездіяльність прокурора під час розслідування так званої справи МАУ та у відповідності до чинного процесуального законодавства України".

Там додали, що 10 листопада детективи НАБУ направили Холодницькому на затвердження повідомлення про підозру керівнику та головному бухгалтеру "Міжнародних авіаліній України", а також екс-голові Державної авіаційної служби України у заволодінні коштами Державного спецфонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях в особливо великих розмірах.

"24 листопада до НАБУ за підписом Холодницького Н.І. надійшов лист з відмовою у погодженні зазначених повідомлень про підозру. Проаналізувавши листа, детективи Бюро дійшли висновку щодо невідповідності зроблених суджень та висновків фактичним даним, підтвердженим матеріалами кримінального провадження", – заявили в НАБУ.

"Саме тому, відповідно до вимог законодавства (ст.ст. 311-312 КПК України), на адресу генпрокурора 25 листопада направлено скаргу про бездіяльність його заступника – керівника САП", – додали в Бюро.

Там наголосили, що така скарга відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу.

"Однак, замість того, щоб розібратися по суті скарги та вжити заходів, як того вимагає закон, генеральний прокурор зробив публічну заяву, яка може зашкодити взаємодії між НАБУ і САП", – заявили в НАБУ.

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У свою чергу сам Холодницький заявив у коментарі "Українській правді", що був дуже здивований, почувши по телебаченню про цю скаргу.

Його заступник Володимир Кривенко додав, що в САП не отримували і поки не бачили цю скаргу, тому не можуть коментувати її по суті.

У той же час він заявив, що ця скарга, направлена Луценкові, є спробою дискредитації САП з боку НАБУ.

"Вважаємо, що такий лист не є конструкт позицією, він є бажанням дискредитації навіть не Холодницького, тут ще 37 працівників, це бажання дискредитувати Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру", – заявив він.

За його словами, цю ситуацію органи мали обговорити між собою без залучення ГПУ.

Також він заявив, що САП здійснює процесуальне керівництво трьох справ, які стосуються МАУ. Одна з них – щодо екс-керівника Державіаслужби Дениса Антонюка – вже направлена в суд.

Як відомо, у четвер Луценко в телеефірі заявив, що НАБУ попросило притягнути Холодницького до відповідальності і додав, що між цими органами почалося "тертя".

Він також заявив, що не втручатиметься в цю ситуацію.

У відповідь в НАБУ заявили, що не просили карати Холодницького.

МАУ підконтрольна бізнесменові Ігореві Коломойському.

Олег Шанковський, УП