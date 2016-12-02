Луценко: НАБУ просить притягнути до відповідальності Холодницького

Луценко отримав від НАБУ листа с проханням притягнути до відповідальності керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це Луценко заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1.

"Сьогодні я отримав лист від НАБУ з проханням притягнути до відповідальності Холодницького. Я не буду цим займатися, просто як генеральний прокурор, маючи обмежену компетенцію щодо цих двох інституцій, проводжу з ними робочі наради... На жаль, тепер НАБУ заважає САП. Я сподіваюся, що ми зможемо допомогти двом шановним керівникам разом працювати і давати справи до суду", - сказав він.

Луценко спробував пояснити ситуацію, що склалася тим, що між НАБУ і САП "відбуваються тертя".

Також в ефірі програми Луценко повідомив, що ГПУ спільно з НАБУ оцінює діяльність слідчого прокурора Дмитра Суса, якого раніше викрили у брехні в декларації.

Департамент ГПУ, в якому працював Сус, називають "департамент Кононенка-Грановського", за прізвищами депутатів від БПП Ігоря Кононенка та Олександра Грановського, яким приписують вплив на цей підрозділ ГПУ.

У серпні відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

Пізніше стало відомо, що Сус переведений у інший департамент з департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури.