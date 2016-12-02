Онищенко: Порошенко - аферист, переговори з ним не веду вже місяць

Депутат Олександр Онищенко, який утік у Великобританію, заявляє, що не передавав і не обіцяв передати жодні аудіозаписи росіянам, а його адвокат Андрій Циганков мав стати парламентером між ним і владою.

Про це Онищенко заявив "Українській правді", коментуючи заяви Циганкова, опубліковані в УП раніше в п'ятницю.

"Я нікому записи не передавав Дав безліч інтерв'ю всім каналам світу, включаючи ВВС. Росіянам передавати записи не обіцяв. Їх не буде там", - сказав Онищенко, коментуючи інформацію, що аудіозаписи своїх розмов з президентом Онищенко нібито передав російським спецслужбам.

Коментуючи заяви Циганкова, Онищенко знову заявив, що адвоката до нього надіслав депутат від БПП Олександр Грановський.

"Це адвокат, якого прислав Грановський, коли Порошенко намагався домовитися (зі мною) у вересні. Тоді мені запропонували вирішення питання, Циганков мав стати парламентером і координатором між мною і правоохоронними органами", - сказав Онищенко.

На уточнююче запитання УП про те, що Циганков був адвокатом у "газовій справі" ще з літа і захищав, наприклад, одного з фігурантів справи - Олега Рябошапку, Онищенко відповів:

"Циганков не мав до мене стосунку, він був з іншою групою людей, яких він захищав. Майже всі ці люди пішли на угоду зі слідством. Він – перевертень Він на гачку у НАБУ, правоохоронних органів Це засланий козачок", - заявив він.

"Адвокат розкриває таємницю, розповідає про клієнта, фактично здає. Чи може нормальний адвокат так діяти?" - обурився він.

На питання, чи зустрічався Онищенко з Циганковим в Москві, нардеп відповів: "Звичайно зустрічався. Я був в Англії, але Циганков говорив, що у нього не було британської візи. Він мене запросив до Москви. Як тільки я приїхав, вони почали кричати, що я прилетів до Москви, що я співпрацюю зі спецслужбами РФ". Раніше Онищенко стверджував, що у нього не було ділових зустрічей в Москві.

"Всі наші розмови з Циганковим зводилися до того, щоб отримати у мене 2 мільйони завдаток на вирішення питання", - заявив він.

Також він пообіцяв протягом наступного тижня опублікувати перший аудіозапис. "Почуєте, хто призначив переговірником Циганкова", - сказав він. Раніше кілька співрозмовників в АП і серед нардепів розповіли УП, що протягом року Онищенко записував свої розмови з Порошенком на наручний годинник з диктофоном. Джерела "Української правди" стверджують, що розмови опального олігарха і глави держави стосувалися в основному рішення різного роду бізнес-питань.

Онищенко також стверджує, що американські і британські спецслужби вже стежать за процесом.

На питання, чому, Онищенко йшов на незаконні дії, скуповуючи голоси парламенті і не заявив про це відразу, а лише зараз, він відповів, що був в команді Порошенко. Хоча в інтерв'ю "Українській правді" в червні 2015 року, а потім влітку 2016 Онищенко уникав прямих відповідей на питання про відносини з Порошенком і стверджував, що ніяких фінансових відносин з президентом не має.

"Спочатку я був в команді Порошенко і у нього був ворог - прем'єр Арсеній Яценюк, майже весь Кабмін був під ним. Потім Порошенко поставив мене на організацію того, щоб медійно знищити Яценюка: це акції під Кабміном, ток-шоу, корупційні скандали, створення. слідчої комісії, все це для того, щоб опустити рейтинг Яценюка", - сказав він.

"А після того, як рейтинг опустився до 2%, в США показали рейтинг і пояснили, що Яценюк не може бути прем'єром, треба ставити іншого, що Порошенко і зробив", - стверджує Онищенко.

На питання, чи веде Онищенко переговори з владою зараз, він відповів: "Ні з ким переговорів не веду. Вони закінчилися минулого місяця. Цій людині не можна вірити. Він аферист. Всіх, з ким він домовлявся, він кинув. Я кажу про президента", - сказав Онищенко, але відмовився називати людину, через яку велися ці переговори: "Нехай поки залишиться таємницею".

На питання, чи контактував він колись з Грановським і чи хотів колись до нього звернутися за допомогою вирішити питання, Онищенко відповів: "Не контактував і не хотів (звертатися - УП)".

Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну. 8 серпня Онищенка оголосили у національний розшук.

Перебуваючи у Великобританії Онищенко днями заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, щоготовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч.

Крім того, Онищенко заявив, що компромат на президента Петра Порошенка, який він записував протягом року, передав Сполученим Штатам Америки.

Адвокат у "газовій справі" Циганков заявляв, що твердження Онищенка про те, що Грановський ввів його справу, не відповідають дійсності. Він також не виключав можливості співпраці Онищенка зі спецслужбами РФ.

Оксана Коваленко. УП