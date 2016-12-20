ООН: Переговори щодо Сирії відновляться у лютому в Женеві

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Вівторок, 20 грудня 2016, 05:53

Мирні переговори щодо вирішення конфлікту в Сирії будуть відновлені 8 лютого в Женеві.

Про це в понеділок, 19 грудня, заявив спецпредставник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура, пише DW.com.

"Намір Організації Об'єднаних Націй полягає в тому, щоб скликати ці переговори в Женеві 8 лютого 2017 року", - заявив де Містура.

За його словами, ООН всебічно консультуватиме сторони, які візьмуть участь у перемовинах, та ретельно підготує їх.

Як повідомлялося, Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про направлення міжнародних спостерігачів до сирійського Алеппо.

Теми: ООН Сирія
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