ООН: Переговоры по Сирии возобновятся в феврале в Женеве

Мирные переговоры по решению конфликта в Сирии будут восстановлены 8 февраля в Женеве.

Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил спецпредставитель ООН по Сирии Эндрю де Мистура, пишет DW.com.

"Намерение Организации Объединенных Наций заключается в том, чтобы собрать эти переговоры в Женеве 8 февраля 2017", - заявил де Мистура.

По его словам, ООН будет всесторонне консультировать стороны, которые примут участие в переговорах, и тщательно подготовит их.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию о направлении международных наблюдателей в сирийский Алеппо.