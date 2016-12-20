Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН: Переговори щодо Сирії відновляться у лютому в Женеві

Вівторок, 20 грудня 2016, 04:53

Мирні переговори щодо вирішення конфлікту в Сирії будуть відновлені 8 лютого в Женеві.

Про це в понеділок, 19 грудня, заявив спецпредставник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура, пише DW.com.

"Намір Організації Об'єднаних Націй полягає в тому, щоб скликати ці переговори в Женеві 8 лютого 2017 року", - заявив де Містура.

За його словами, ООН всебічно консультуватиме сторони, які візьмуть участь у перемовинах, та ретельно підготує їх.

Як повідомлялося, Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про направлення міжнародних спостерігачів до сирійського Алеппо.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
ООН
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Блінкен обговорив з генсеком ООН майбутнє "зернової угоди" на тлі погроз РФ вийти з неї
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: