ООН: Переговори щодо Сирії відновляться у лютому в Женеві
Вівторок, 20 грудня 2016, 04:53
Мирні переговори щодо вирішення конфлікту в Сирії будуть відновлені 8 лютого в Женеві.
Про це в понеділок, 19 грудня, заявив спецпредставник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура, пише DW.com.
"Намір Організації Об'єднаних Націй полягає в тому, щоб скликати ці переговори в Женеві 8 лютого 2017 року", - заявив де Містура.
За його словами, ООН всебічно консультуватиме сторони, які візьмуть участь у перемовинах, та ретельно підготує їх.
Як повідомлялося, Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про направлення міжнародних спостерігачів до сирійського Алеппо.