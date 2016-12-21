Одного бійця взяли в полон на Світлодарській дузі – штаб

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Середа, 21 грудня 2016, 12:53

Під час боїв на Світлодарській дузі на Донеччині 18 грудня бойовики взяли в полон одного українського військовослужбовця.  

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на щоденному брифінгу у середу.

"Підтверджується інформація про те, що 18 грудня у ході боїв на Світлодарській дузі один наш військовий потрапив у ворожий полон", – сказав він.

Як відомо, 18 грудня у районі Світлодарської дуги бойовики намагалися вибити передові підрозділи Збройних сил України з позицій, але зазнали поразки в бою. З боку ЗСУ загинули 5 військовослужбовців, 6 зазнали поранень, а втрати противника склали не менше 25 бойовиків, ще близько 30 отримали поранення..

Згодом прес-офіцер українського підрозділу, що стоїть на позиціях у районі дуги, повідомляв, що під час тих подій у ЗСУ зник безвісти один боєць.

19 грудня бойовики поновили обстріли позицій ЗСУ на Світлодарській дузі.

Олена Рощенко, УП

Теми: полонені Донбас АТО
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IP: 194.44.160.---Семенен21.12.2016 14:32
Шкода, дуже шкода, що потрапив наш хлопець в лапи бузувірів, АЛЕ ГОЛОВНЕ, ЩО ЖИВИЙ !!! І дай Господи йому сили і розуму не повторити долі Савченко....
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IP: 178.92.10.---Adam Viter21.12.2016 14:29
Тепер Надія Савченко буде знов як Анка кулеметниця Чапаєва, на коні в тилу ворога скакати. Надю Савченко засудили в РФ на двадцять два роки строгого режиму за фейкове вбивство російських агресорів і силовиків ФСБ - ГРУ, із посвідченнями журналістів в кишені, а вона їздить і розгулює по Мордору, як будь то нічого не сталося і не булою. Це абсурд Росії, чи право усіх завербованих? Висока ймовірність того, що любов Савченко серед тюремних наглядачів, (надзіратєлєй окупантів) - вище, ніж до українських військовополоних. Тому прийняте правильне рішення терміново прибрати від неї подалі усі державні секрети, і не допускати до державних таємниць.
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