Одного бійця взяли в полон на Світлодарській дузі – штаб

Під час боїв на Світлодарській дузі на Донеччині 18 грудня бойовики взяли в полон одного українського військовослужбовця.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на щоденному брифінгу у середу.

"Підтверджується інформація про те, що 18 грудня у ході боїв на Світлодарській дузі один наш військовий потрапив у ворожий полон", – сказав він.

Як відомо, 18 грудня у районі Світлодарської дуги бойовики намагалися вибити передові підрозділи Збройних сил України з позицій, але зазнали поразки в бою. З боку ЗСУ загинули 5 військовослужбовців, 6 зазнали поранень, а втрати противника склали не менше 25 бойовиків, ще близько 30 отримали поранення..

Згодом прес-офіцер українського підрозділу, що стоїть на позиціях у районі дуги, повідомляв, що під час тих подій у ЗСУ зник безвісти один боєць.

19 грудня бойовики поновили обстріли позицій ЗСУ на Світлодарській дузі.

Олена Рощенко, УП