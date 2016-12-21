Одного бойца взяли в плен на Светлодарской дуге – штаб
Во время боев на Светлодарской дуге в Донецкой области 18 декабря боевики взяли в плен одного украинского военнослужащего.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на ежедневном брифинге в среду.
"Подтверждается информация о том, что 18 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге один наш военный попал во вражеский плен", – сказал он.
Как известно, 18 декабря в районе Светлодарской дуги боевики пытались выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, но потерпели поражение в бою. Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения, а потери противника составили не менее 25 боевиков, еще полрядка 30 получили ранения.
Позже пресс-офицер украинского подразделения, которое стоит на позициях в районе дуги, сообщал, что во время тех событий в ВСУ пропал безвести один боец.
19 декабря боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ на Светлодарской дуге.
Алена Рощенко, УП