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Одного бойца взяли в плен на Светлодарской дуге – штаб

Среда, 21 декабря 2016, 11:53

Во время боев на Светлодарской дуге в Донецкой области 18 декабря боевики взяли в плен одного украинского военнослужащего.  

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на ежедневном брифинге в среду.

"Подтверждается информация о том, что 18 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге один наш военный попал во вражеский плен", – сказал он.

Как известно, 18 декабря в районе Светлодарской дуги боевики пытались выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, но потерпели поражение в бою. Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения, а потери противника составили не менее 25 боевиков, еще полрядка 30 получили ранения.

Позже пресс-офицер украинского подразделения, которое стоит на позициях в районе дуги, сообщал, что во время тех событий в ВСУ пропал безвести один боец.

19 декабря боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ на Светлодарской дуге.

Алена Рощенко, УП

Темы: пленныеДонбассАТО
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