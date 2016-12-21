При спробі затримання застрелився екс-заступник голови "Нафтогазу"

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Середа, 21 грудня 2016, 14:55

У вінницькій області в своєму будинку застрелився колишній заступник голови Нафтогазу часів Януковича Геннадій Юр'єв.

Як повідомив "Українській правді" речник Нацполції Ярослав Тракало, у середу працівники військової прокуратури з'явилися до його будинку в селищі в Тиврівському районі.

З метою проведення невідкладних слідчий дій, а саме затримання підозрюваного в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч 5 статті 191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах - УП) співробітники військовою прокуратури прибули до буднику.

Ще до їхнього потрапляння в будинок, вони почули хлопок. Всередині вони виявили тіло з вогнепальним пораненням в голову", - сказав Тракало.

Він додав, що особа вбитого встановлюється.

Водночас, джерела УП підтвердили, що знайдений в будинку чоловік – це Геннадій Юр'єв.

Юр'єв працював заступником голови Нафтогаза, коли компанію очолював Євген Бакулін. Він входив у так звану групу РосУкрЕнерго.

оновлюється...

Оксана Коваленко, УП

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