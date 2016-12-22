До кінця дня у "Приватбанку" будуть зняті усі обмеження – Шлапак

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Четвер, 22 грудня 2016, 12:50
kmu.gov.ua

Рішенням правління ПАТ КБ "Приватбанк" всі обмеження, які вводились тимчасовою адміністрацією зняті і 22 грудня до кінця дня клієнти отримають доступ до повного набору послуг банку.

Про це заявив новий голова правління "Приватбанку" Олександр Шлапак.

"Хотів би відзначити для клієнтів банку, що протягом трьох останніх днів, які працювала тимчасова адміністрація, були накладені певні обмеження на діяльність банку, однак сьогодні рішенням правління всі ці обмеження зняті і сьогодні до кінця дня клієнти отримають повний набір послуг, який раніше надавався "Приватбанком", - відзначив Шлапак.

За його словами будуть розблоковані кореспондентські рахунки, відновлені нарахування відсотків, система SWIFT буде працювати в належному режимі, почне видаватися кредитовий драфт та запрацюють інші послуги, на які були накладені обмеження.

"Закінчується час обмежень і роботи тимчасового адміністратора, правління приступило до виконання своїх обов’язків і завтра ми будемо говорити про майбутнє, а воно, при такій підтримці державою буде надзвичайно цікавим", - додав він.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію Приватбанку.

Читайте також: Як рятували Приватбанк, і що відбувалося за лаштунками.

Економічна правда

Теми: Приват
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IP: 93.75.36.---formalin22.12.2016 14:20
Сьогодні каси не працюють, Приват-24 не працює, проценти по депозитах не видаються. Подивимось завтра!
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