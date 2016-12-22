Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До кінця дня у "Приватбанку" будуть зняті усі обмеження – Шлапак

Четвер, 22 грудня 2016, 11:50
До кінця дня у Приватбанку будуть зняті усі обмеження – Шлапак
kmu.gov.ua

Рішенням правління ПАТ КБ "Приватбанк" всі обмеження, які вводились тимчасовою адміністрацією зняті і 22 грудня до кінця дня клієнти отримають доступ до повного набору послуг банку.

Про це заявив новий голова правління "Приватбанку" Олександр Шлапак.

"Хотів би відзначити для клієнтів банку, що протягом трьох останніх днів, які працювала тимчасова адміністрація, були накладені певні обмеження на діяльність банку, однак сьогодні рішенням правління всі ці обмеження зняті і сьогодні до кінця дня клієнти отримають повний набір послуг, який раніше надавався "Приватбанком", - відзначив Шлапак.

За його словами будуть розблоковані кореспондентські рахунки, відновлені нарахування відсотків, система SWIFT буде працювати в належному режимі, почне видаватися кредитовий драфт та запрацюють інші послуги, на які були накладені обмеження.

"Закінчується час обмежень і роботи тимчасового адміністратора, правління приступило до виконання своїх обов’язків і завтра ми будемо говорити про майбутнє, а воно, при такій підтримці державою буде надзвичайно цікавим", - додав він.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію Приватбанку.

Читайте також: Як рятували Приватбанк, і що відбувалося за лаштунками.

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Приват
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Приват
Екс-власники "Приватбанку" не змогли оскаржити націоналізацію: Верховний суд поставив крапку у справі
Приватбанк захистив право власності на торговий центр у Дніпрі: намагались відсудити ексвласники
Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори ПриватБанку з НБУ на 18 мільярдів
Останні новини
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
Усі новини...
Реклама: