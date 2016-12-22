К концу дня в "Приватбанке" будут сняты все ограничения - Шлапак

Решением правления ОАО КБ "Приватбанк" все ограничения, которые вводились временной администрацией сняты и 22 декабря до конца дня клиенты получат доступ к полному набору услуг банка.

Об этом заявил новый председатель правления "Приватбанка" Александр Шлапак.

"Хотел бы отметить для клиентов банка, в течение трех последних дней, которые работала временная администрация, были наложены ограничения на деятельность банка. Однако сегодня решением правления все эти ограничения сняты и сегодня до конца дня клиенты получат полный набор услуг, который ранее предоставлялся "Приватбанком", - отметил Шлапак.

По его словам будут разблокированы корреспондентские счета, восстановленны начисления процентов, система SWIFT будет работать в надлежащем режиме, начнет выдаваться кредитный драфт, и заработают другие услуги, на которые были наложены ограничения.

"Заканчивается время ограничены и работы временного администратора, правления приступило к выполнению своих обязанностей и завтра мы будем говорить о будущем, а оно, при такой поддержке государством будет чрезвычайно интересным", - добавил он.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию Приватбанка.

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Экономическая правда