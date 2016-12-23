У США пояснили слова Трампа про ядерний потенціал

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 07:42

Коли обраний президент США Дональд Трамп говорив про важливість нарощування ядерного потенціалу Сполучених Штатів, він мав на увазі необхідність збереження режиму нерозповсюдження.

Про це заявив журналістам представник Трампа Джейсон Міллер.

"Ці слова відносилися до загрози ядерного розповсюдження, особливо серед терористичних організацій і нестабільних і шахрайських режимів", - зазначив він.

Раніше Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, що "США повинні значно зміцнити і розширити свій ядерний потенціал до того моменту, коли світ прийде до розуміння щодо ядерних бомб".

Інтерфакс-Україна

Теми: США Трамп
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