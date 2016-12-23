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В США объяснили слова Трампа о ядерном потенциале

Пятница, 23 декабря 2016, 06:42

Когда избранный президент США Дональд Трамп говорил о важности наращивания ядерного потенциала Соединенных Штатов, он имел в виду необходимость сохранения режима нераспространения.

Об этом заявил журналистам представитель Трампа Джейсон Миллер.

"Эти слова относились к угрозе ядерного распространения, особенно среди террористических организаций и нестабильных и мошеннических режимов", - отметил он.

Ранее Трамп написал на своей странице в Twitter, что " США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб".

Интерфакс-Украина

Темы: СШАТрамп
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